14 Eylül 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Lüks yolcu gemisi kurtarılmayı bekliyor! Gemi Grönland'da mahsur kaldı

Lüks yolcu gemisi kurtarılmayı bekliyor! Gemi Grönland'da mahsur kaldı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.09.2023 10:58
Lüks bir yolcu gemisi Grönland'ın kuzeydoğusunda mahsur kaldı. İki yüzden fazla yolcu ve mürettebat bir süreliğine gemide kurtarılmayı bekledi. Yetkililer karaya oturan gemiye yardım edecek başka bir geminin ancak önümüzdeki günlerde bölgeye gidebileceğini açıkladı. Yolcular ise gemiden tahliye edildi. Ancak söz konusu gemide birkaç yolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı ve ardından da karantina altına alındı. Lüks yolcu gemisinin konaklama için kişi başına 33 bin dolardan fazla aldığı biliniyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Lüks yolcu gemisi mahsur kaldı
Lüks yolcu gemisi mahsur kaldı
Aldığı telefonun kutusundan bakın ne çıktı!
Aldığı telefonun kutusundan bakın ne çıktı!
Atina’daki infazda Fransa bağlantısı
Atina'daki infazda Fransa bağlantısı
Kaçırılan doktor olayının perde arkası ortaya çıktı
Kaçırılan doktor olayının perde arkası ortaya çıktı
Genç kız sokak ortasında öldürüldü
Genç kız sokak ortasında öldürüldü
Kalaşnikof’u ve çalıntı motosikleti bırakıp kaçtılar
Kalaşnikof'u ve çalıntı motosikleti bırakıp kaçtılar
Kuzeni ile eşini kamyonetiyle ezdi
Kuzeni ile eşini kamyonetiyle ezdi
Yaptım diyerek algı oluşturdu kokusu çıktı
Yaptım diyerek algı oluşturdu kokusu çıktı
Esenyurt’ta başörtülülere saldırı iddiası
Esenyurt'ta başörtülülere saldırı iddiası
Eşiyle tartışıp kendini otomobiline kilitledi
Eşiyle tartışıp kendini otomobiline kilitledi
Venedik’e ’ayak bastı’ parası!
Venedik'e 'ayak bastı' parası!
Maden ocağında göçük! Validen ilk açıklama
Maden ocağında göçük! Validen ilk açıklama
Daha Fazla Video Göster