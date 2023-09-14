Lüks yolcu gemisi kurtarılmayı bekliyor! Gemi Grönland'da mahsur kaldı

Lüks bir yolcu gemisi Grönland'ın kuzeydoğusunda mahsur kaldı. İki yüzden fazla yolcu ve mürettebat bir süreliğine gemide kurtarılmayı bekledi. Yetkililer karaya oturan gemiye yardım edecek başka bir geminin ancak önümüzdeki günlerde bölgeye gidebileceğini açıkladı. Yolcular ise gemiden tahliye edildi. Ancak söz konusu gemide birkaç yolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı ve ardından da karantina altına alındı. Lüks yolcu gemisinin konaklama için kişi başına 33 bin dolardan fazla aldığı biliniyor.

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