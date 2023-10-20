20 Ekim 2023, Cuma
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Liseli gençlerin ‘kız’ kavgası kan dondurdu
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde liseliler arasında kız meselesi sebebiyle çıktığı iddia edilen kavgada bir genç feci şekilde darp edildi ve bıçaklandı. Olay anına ilişkin kaydedilen görüntülerde gencin defalarca tekmelendiği görüldü.