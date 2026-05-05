ÖZEL DOSYA | Trump İtalya ve İspanya'dan asker çekecek mi?

ABD ile Avrupa arasında tırmanan gerilimde yeni bir döneme girildi. Başkan Donald Trump, İran savaşı ve Hürmüz Boğazı’ndaki kriz sonrası dikkat çeken bir adım atarak Almanya’daki ABD askerlerinin çekileceğini açıkladı. Trump, benzer kararların İtalya ve İspanya için de gündeme gelebileceğini belirtirken, Pentagon 5 bin askerin 6 ila 12 ay içinde geri çekileceğini duyurdu. Almanya Şansölyesi Friedrich Merz’in bu gelişmeyi sürpriz olarak değerlendirmemesi ise “ABD-Avrupa ittifakı kopuyor mu?” sorularını yeniden gündeme taşırken müttefikler arasındaki gerilim A Haber'in derlediği Özel Dosya'da ele alındı.