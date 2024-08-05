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Leylek kasabası şenlendi

Leylek kasabası şenlendi

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.08.2024 16:15
7 bin kilometre uzaktan gelen leylekler yaz aylarını Samsun'da geçiriyor. Detayları A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan aktardı.
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Leylek kasabası şenlendi
Leylek kasabası şenlendi
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