04 Haziran 2024, Salı
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Lens ameliyatında gözünden oldu! Gözünden olan avukatın isyanı
Ankara'da yaşayan avukat Mustafa Alpar Ceylan, akıllı lens taktırmak için bıçak altına yattı fakat başına gelmeyen kalmadı. İddiaya göre 15 dakika sürmesi gereken ameliyat 75 dakika sürdü. Talihsiz avukat ameliyattan çıktığında da kendine bir türlü gelemedi. Başka bir hastaneye muayeneye gittiğinde ise korkunç gerçekle yüzleşti. Gözündeki retina yırtılmıştı. Tekrar tekrar ameliyatlar geçirse de sağ gözü bir daha görmedi. Hukuk mücadelesi başlatan avukat yaşadığı mağduriyeti anlattı.