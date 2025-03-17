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Kuzey Marmara’da iki araç birbirine girdi: 5 yaralı

Kuzey Marmara'da iki araç birbirine girdi: 5 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
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Giriş: 17.03.2025 06:35
Kuzey Marmara Otoyolu'nda dün akşam saatlerinde önündeki otomobile çarpan bir araç takla attı. Feci kaza nedeniyle 2'si çocuk 5 kişi yaralanırken, bölgede bir süre trafik aksadı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya geçişinde çarpışan iki otomobilden biri takla attı. Kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Adapazarı geçişi Korucuk mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine seyir halinde olan Ö.F.İ. idaresindeki 34 CTB plakalı 686 plakalı otomobil, aynı yönde giden İ.T. yönetimindeki 81 GB 279 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlardan 34 CTB plakalı otomobil takla attı.

Saat 23.30 sıralarında yaşanan kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. (AA)

Kazada sürücülerden Ö.F.İ ile araçta bulunan M.İ. ve A.Y.İ. isimli çocuk ile diğer otomobilde bulunan yolcular B.T. ve Z.T. isimli çocuk yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeyken öndeki araca arkadan çarpan otomobil takla attı. (İHA)

Jandarma ekipleri tarafından otoyolun İstanbul istikametinde araç geçişleri bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan otomobillerin kaldırılması ve yoldaki temizlik çalışmasının ardından trafik akışı normal seyrine döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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