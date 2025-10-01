01 Ekim 2025, Çarşamba

Kuyumcu altınları alıp sırra kadem bastı! Müşteriler dükkanı yağmalamaya çalıştı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 01.10.2025 21:32
Güncelleme:01.10.2025 21:33
İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde bir kuyumcu, yatırım amacıyla çevresinden topladığı altınlarla kayıplara karıştı. Kuyumcunun önünde toplanan mağdurlar, kepenkleri kırarak vitrindeki bilezikleri almak için adeta birbiriyle yarıştı. Ancak vitrindeki altınların imitasyon olduğu öğrenildi.
