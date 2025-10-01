01 Ekim 2025, Çarşamba
Kuyumcu altınları alıp sırra kadem bastı! Müşteriler dükkanı yağmalamaya çalıştı
İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde bir kuyumcu, yatırım amacıyla çevresinden topladığı altınlarla kayıplara karıştı. Kuyumcunun önünde toplanan mağdurlar, kepenkleri kırarak vitrindeki bilezikleri almak için adeta birbiriyle yarıştı. Ancak vitrindeki altınların imitasyon olduğu öğrenildi.