Kutsal yolculukta ikinci durak Medine

Kutsal topraklarda hac farizasını yerine getiren hacıların Mekke'nin ardından ikinci durağı Medine. Hacılar burada Peygamber Efendimizin (S.A.V) kabrini ve diğer mekanları ziyaret ediyor. A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ Medine'de, hacıların bu yolculuğuna eşlik etti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN