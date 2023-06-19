19 Haziran 2023, Pazartesi
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Kütahya’da korkunç olay! Sosyal medyaya canlı yaparken kaza yaptılar
Dehşete düşüren kaza saat 04.00 sularında Kütahya’da meydana geldi. Sosyal medyada canlı yayın yapan iki arkadaşın bulunduğu otomobil bariyerlere çarpıp, tarlaya uçtu. Kazada, 23 yaşındaki İdris Demir hayatını kaybederken, arkadaşı 24 yaşındaki Mustafa Pınar ağır yaralandı.