07 Ocak 2024, Pazar
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Kuş gibi cıvıldıyorlar! Kendine has dili olan köy
Çok renkli bir coğrafya, rengarenk bir köy... Adresimiz Giresun'un Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy. Kuşköylüler engebeli arazi, yüksek tepeler ve evlerin birbirinden uzak oluşundan dolayı yıllardan beri kuş diliyle iletişim sağlıyor. Islık çalarak birbirlerini anlayan Kuşköylülerin halleri hem hayrete düşürüyor hem de tebessüm ettiriyor. Detaylar Altay Altuğ ve Mehmet Şahin'in haberinde....