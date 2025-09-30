Kuruyemişin tadı kaçtı! Kuraklık fiyatları yükseltti

30 Eylül 2025, Salı

Giriş: 30.09.2025 10:08
Son dönemde kuruyemiş fiyatları oldukça yükseldi. 3-4 kata kadar zamlanan var. Bu durumun nedenini ekiplerimiz araştırdı. Maalesef zirai don ve kuraklığın faturası en fazla kuruyemişe çıkmış gibi...
