Kuruyemişin tadı kaçtı! Kuraklık fiyatları yükseltti

Son dönemde kuruyemiş fiyatları oldukça yükseldi. 3-4 kata kadar zamlanan var. Bu durumun nedenini ekiplerimiz araştırdı. Maalesef zirai don ve kuraklığın faturası en fazla kuruyemişe çıkmış gibi...

