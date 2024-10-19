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Kuruyan gölette balık kurtarma operasyonu

Kuruyan gölette balık kurtarma operasyonu

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.10.2024 18:26
Kurak geçen aylar ve küresel iklim değişikliği sonrası kuruyan Bodrum Pınarlıbelen Mahallesindeki gölette bulunan ve ölmek üzere olan Sazan balıkları muhtarın talebi üzerine Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından başka bir gölete taşındı.
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