26 Mayıs 2022, Perşembe
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Kuruluş Osman'ın Osman Bey’i Burak Özçivit'in babası sosyal medyayı salladı!
Kuruluş Osman dizisiyle ekranda fırtınalar estiren Burak Özçivit, hayran bıraktı. Her hareketiyle gündem olan yakışıklı oyuncu izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Ailesini kameralardan uzak tutan Özçivit'in sevenleri babasını görünce gözlerine inanamadı. İşte başta Burak Özçivit'in babası...