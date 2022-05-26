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Kuruluş Osman'ın Osman Bey’i Burak Özçivit'in babası sosyal medyayı salladı!

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Giriş: 26.05.2022 09:17
Kuruluş Osman dizisiyle ekranda fırtınalar estiren Burak Özçivit, hayran bıraktı. Her hareketiyle gündem olan yakışıklı oyuncu izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Ailesini kameralardan uzak tutan Özçivit'in sevenleri babasını görünce gözlerine inanamadı. İşte başta Burak Özçivit'in babası...
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