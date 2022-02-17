Kuruluş Osman’ın Geyhatu Han’ı Maruf Otajonov nereli?

Kuruluş Osman yayınlandığı ilk bölümden itibaren izlenme rekorları kırarken dizinin oyuncuları da sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri oldu. Dizinin son bölümlerinde yaşanan gelişmeler sonrası Geyhatu Han karakteri araştırılır hale geldi. Başarılı oyunculuğuyla izleyicinin takdirini kazanan Maruf Otajonov'un aslen nereli olduğu merak konusu oldu.