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Kuruluş Osman’ın Geyhatu Han’ı Maruf Otajonov nereli?

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Giriş: 17.02.2022 09:11
Kuruluş Osman yayınlandığı ilk bölümden itibaren izlenme rekorları kırarken dizinin oyuncuları da sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri oldu. Dizinin son bölümlerinde yaşanan gelişmeler sonrası Geyhatu Han karakteri araştırılır hale geldi. Başarılı oyunculuğuyla izleyicinin takdirini kazanan Maruf Otajonov'un aslen nereli olduğu merak konusu oldu.
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