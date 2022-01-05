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Kurtlara yem olmaktan kangallar kurtardı! Kangal kurt kapışması kamerada

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Giriş: 05.01.2022 15:53
Sivas'ın Kangal ilçesinde 3 aç kurt köye indi. Kurtlar bir sokak köpeğini sıkıştırdı. Köpeğin yardımına ise 2 kangan köpeği yetişti. İşte kurtlarla kangalların kapışması...
Kangal kurt kapışması kamerada KANGAL KURT KAPIŞMASI KAMERADA
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