05 Ocak 2022, Çarşamba
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Kurtlara yem olmaktan kangallar kurtardı! Kangal kurt kapışması kamerada
Sivas'ın Kangal ilçesinde 3 aç kurt köye indi. Kurtlar bir sokak köpeğini sıkıştırdı. Köpeğin yardımına ise 2 kangan köpeği yetişti. İşte kurtlarla kangalların kapışması...