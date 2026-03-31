Lübnan'da işgalcilerin "yıkın" talimatı verdiği bölgede son durum ne?

İsrail'in Lübnan'a yönelik başlattığı kara işgali ve hava saldırıları şiddetini artırırken, bölgedeki insani dram her geçen saat daha da ağırlaşıyor. İsrail Savunma Bakanı Katz sınırdaki evlerin tamamını yıkılacağüını açıkladı. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, Beyrut’tan aktardığı sıcak bilgilerle İsrail’in 'güvenli bölge' bahanesiyle başlattığı işgalin perde arkasını, Hizbullah’ın sahadaki direnişini ve 1 milyondan fazla sivili etkileyen büyük yıkımı deşifre etti.