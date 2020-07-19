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Kurbanlık yakalama timinin zorlu eğitimi

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Giriş: 19.07.2020 11:25
Güncelleme:19.07.2020 11:32
Erzincan Belediyesi'nin, kaçan kurbanlıkları yakalamak amacıyla oluşturduğu 'kurban timi' eğitimlerini sürdürüyor. Kaçan kurbanlıklar havadan drone ile takip edilecek, atlı ve ATV'li kurban timi tarafından yakalanacak.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi belediye tarafından oluşturulan 7 silahlı kara ekibi olmak üzere 1 atlı, 1 ATV ve 1 drone toplam 10 kişilik kurban yakalama timi, eğitimlerini aralıksız sürdürüyor. Kaçan kurbanlıkları en kısa sürede yakalamak amacıyla oluşturulan kurban timi, önce koşu yaparak ısınma çalışması yaptı. Ardından kültür fizik hareketleri yapan ve daha sonra kement atan tim, uyuşturucu iğne atma eğitimi aldı. Atlı ve ATV'li personel, kurbanların takibinde drone'dan da yararlanacak. Belediye ekipleri, kaçan kurbanların yerini havadan tespit edebilecek. Kaçan kurbanlıklar daha sonra karadan at ve ATV'li ekip tarafından kısa sürede etkisiz hale getirilecek.


Her yıl olduğu gibi bu sene de 'Kurban Timi'ni kurduklarını söyleyen Erzincan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Ercan Tanrıverdi, amaçlarının kaçan kurbanlara eziyet vermeden, canlarını yakmadan en hızlı şekilde yakalamak olduğunu belirtti. Drone ile kaçan kurbanlık hayvanların yerini tespit edeceklerini ifade eden Tanrıverdi, "At ve ATV motorlu araçla da kement atma ile birlikte, hayvanın doğru vücut noktalarına kas noktalarına sedatif sakinleştirici enjektör fırlatma enjektör atma eğitimleri veriyoruz. Erzincan'da bayram boyunca kaçan kurbanlıkları yakalamak için hazır kıta olacağız. Kurbanı kaçan 153 numaralı telefondan çağrı merkezimize ulaşmaları halinde 24 saat hizmetinde olacağız. Arkadaşlarımız pandemi nedeniyle sosyal mesafeye, maske kuralına uyarak eğitimlerini alıyorlar. Bayram boyunca da yine bu kurallara riayet edeceğiz. Vatandaşlardan da beklentimiz kurban boyunca yine bu kurallara uymaları" diye konuştu


Tim Şefi Ertuğrul Telli eğitimlerin büyük bir disiplin içinde geçtiğini, uyuşturucu iğne atan tabanca ve tüfeklerle atış yapıldığını söyledi. Telli, "Sabah ve öğlenden sonra olmak üzere günde iki kere antrenman yapıyoruz. Burada önemli olan kaçan kurbanlığı en kısa zaman da etkisiz hale getirmek. Ekibimiz 10 kişi. Kement atmayı burada öğrendik. Drone'umuz, ATV'miz, atımız ve atlı birliğimiz var. Kaçan kurbanlığı en kısa sürede etkisiz hale getirmek için uğraş vereceğiz. Bayram boyunca 4 gün boyunca hizmetimiz devam edecek" dedi

Kurbanlık yakalama timi
Kurbanlık yakalama timi
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