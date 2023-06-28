28 Haziran 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kurbanlık almaya giden ailenin otomobili kanala uçtu!

Kurbanlık almaya giden ailenin otomobili kanala uçtu!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.06.2023 15:32
Mersin'in Tarsus ilçesinde mahalleye kurbanlık almaya giderken sulama kanalına uçan otomobildeki Hacı (37) ve Fesla Yoldaş (40) çifti ile 8 yaşındaki oğulları Muhammed Enes hayatını kaybetti. Çiftin diğer çocukları Ahmet Enes ise kazadan yara almadan kurtuldu.
Günün en acı haberi! Bir aile yok oldu
Günün en acı haberi! Bir aile yok oldu
Alkollü çıkan diş hekimine meydan dayağı
Alkollü çıkan diş hekimine meydan dayağı
Özel uçak araziye düştü!
Özel uçak araziye düştü!
Fatura vurgunu! Paraları toplayıp kaçtılar
Fatura vurgunu! Paraları toplayıp kaçtılar
Laboratuvar kurup uyuşturucu yetiştirdi
Laboratuvar kurup uyuşturucu yetiştirdi
İş arkadaşını öldürüp, intihar etti
İş arkadaşını öldürüp, intihar etti
Eskişehir Porsuk Çayı’nda facia!
Eskişehir Porsuk Çayı’nda facia!
Mevsimler şaştı mı? Kavurucu sıcaklar...
Mevsimler şaştı mı? Kavurucu sıcaklar...
Acemi kasaplar hastanelik oldu!
"Acemi kasaplar" hastanelik oldu!
Almanya’ya göçen ilk neslin hikayesi
Almanya’ya göçen ilk neslin hikayesi
Teslim edilen köy evlerinde bayramlaşma
Teslim edilen köy evlerinde bayramlaşma
Nerede o eski bayramlar?
Nerede o eski bayramlar?
Daha Fazla Video Göster