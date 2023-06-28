Kurbanlık almaya giden ailenin otomobili kanala uçtu!

Mersin'in Tarsus ilçesinde mahalleye kurbanlık almaya giderken sulama kanalına uçan otomobildeki Hacı (37) ve Fesla Yoldaş (40) çifti ile 8 yaşındaki oğulları Muhammed Enes hayatını kaybetti. Çiftin diğer çocukları Ahmet Enes ise kazadan yara almadan kurtuldu.