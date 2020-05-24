Kurban Bayramı ne zaman? 2020 yılı Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Ramazan Bayramı buruk geçiyor. 81 ilde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokaklar bayram coşkusundan bu yıl mahrum kaldı. Öte yandan camilerde de bu yıl salgın nedeniyle bayram namazı kılınamadı. Peki Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olur mu? İşte 2020 yılı Kurban Bayramı tarihleri...

Kurban Bayramı tarihi 2020 tarihi vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında yerini aldı. İslam aleminin kutsal ve önemli günlerinden olan Kurban Bayramı tarihi ilgiyle takip ediliyor. Kurban Bayramı 2020 tarihi ne zaman, kaç gün? Kuran-ı Kerim'de de geçen İbrahim peygamber ve oğlu İsmail'in hikayesinden yola çıkarak Müslümanlar Allah'ın rızasına ermek için bu farzı yerine getirmektedir. İslam aleminin dini bayramlarından biri olan Kurban Bayramı tarihi 2020 takvimine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

2020 YILI KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı Arifesi: 30 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 1. Gün:31 Temmuz Cuma

Kurban Bayramı 2.Gün:1 Ağustos Cumartesi

Kurban Bayramı 3.Gün:2 Ağustos Pazar

Kurban Bayramı 4. Gün:3 Ağustos Pazartesi

KURBAN BAYRAMI 2020 TATİLİ KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı hakkında resmi kaynaklardan henüz bir açıklama yapıldı. Detaylı bilgi geldikçe haberimize eklenecektir.

KURBAN BAYRAMI NEDİR?

Kurban Bayramı, Müslümanlar tarafından Hicri Takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan bir dini bayram. Zilhicce ayının onuncu, on birinci ve on ikinci günlerine 'Eyyâm-ı nahr' (Kesme günleri) ve bir önceki gün olan Zilhicce ayının dokuzuncu gününe Arife denir. Kurban Bayramı, aynı zamanda İslam âleminin her yıl Mekke'de hac farizasını ifa ettikleri vakittir.

İslam dini terimi olarak Kurban, Allah'a yaklaşmak ve Allah rızasına ermek niyetiyle kesilen, kurban edilen, hayvan demektir. Kur'an'da geçen İbrahim peygamber ve oğlu İsmail ile ilgili kıssadan yola çıkarak, kurban kavramı, çok daha genel bir adanmışlığı, Allah için bireyin her şeyini feda edebilecek olmasını, Allah'a teslimiyeti ve ona karşı şükür içinde olmayı ifade etmektedir. Kur'an 'da Hac Suresinde bu konuda bir ayet vardır

Kurban Bayramı, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan birçok ülkede dinî bayram olmasının yanı sıra resmî tatil ilan edilir. Ramazan Bayramı ile beraber İslam dinindeki en önemli iki bayramdan biridir.

KURBAN BAYRAMI NAMAZI NASIL KILINIR? KAÇ REKAT?

Kurban Bayramı namazı 2 rekattır. Kılınışı ise şu adımlardan oluşmaktadır:

Öncelikle bayram namazı için niyet edilir.

Sübhaneke okunur.

Sübhanekeden sonra eller 3 defa tekbir getirilerek kulaklara kaldırılır.

İlk 2 tekbirde yana bırakılır. 3. tekbirde eller göbek altında bağlanır.

İmam Fatiha ile beraber bir sure daha okur. Cemaat topluca rükuya eğilir.

Rüku ve secde yapıldıktan sonra 2. rekata hazırlanılır ve eller bağlanır.

2. rekatın başında imam Fatiha ve bir sure okur.

Sonrasında üç defa tekbir getirilerek iki el kaldırılır. 3. tekbirde eller yana bırakılır.

4. tekbirde eller kalkmaz ve rükuya eğilmek gerekir.

Sonrasında secde yapılır ve oturulur.

Oturma sırasında cemaat ve imam Ettehiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik ve Rabbena atina, Rabbenağfirli dualarını okur ve önce sağa selam verilir.

Sonra da sola selam verilir.

Namaz biter.