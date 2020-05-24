Kurban Bayramı ne zaman? 2020 yılı Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Ramazan Bayramı buruk geçiyor. 81 ilde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokaklar bayram coşkusundan bu yıl mahrum kaldı. Öte yandan camilerde de bu yıl salgın nedeniyle bayram namazı kılınamadı. Peki Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olur mu? İşte 2020 yılı Kurban Bayramı tarihleri...
Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Ramazan Bayramı buruk geçiyor. 81 ilde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokaklar bayram coşkusundan bu yıl mahrum kaldı. Öte yandan camilerde de bu yıl salgın nedeniyle bayram namazı kılınamadı. Peki Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olur mu? İşte 2020 yılı Kurban Bayramı tarihleri...
Kurban Bayramı tarihi 2020 tarihi vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında yerini aldı. İslam aleminin kutsal ve önemli günlerinden olan Kurban Bayramı tarihi ilgiyle takip ediliyor. Kurban Bayramı 2020 tarihi ne zaman, kaç gün? Kuran-ı Kerim'de de geçen İbrahim peygamber ve oğlu İsmail'in hikayesinden yola çıkarak Müslümanlar Allah'ın rızasına ermek için bu farzı yerine getirmektedir. İslam aleminin dini bayramlarından biri olan Kurban Bayramı tarihi 2020 takvimine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.
2020 YILI KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Kurban Bayramı Arifesi: 30 Temmuz Perşembe
Kurban Bayramı 1. Gün:31 Temmuz Cuma
Kurban Bayramı 2.Gün:1 Ağustos Cumartesi
Kurban Bayramı 3.Gün:2 Ağustos Pazar
Kurban Bayramı 4. Gün:3 Ağustos Pazartesi
KURBAN BAYRAMI 2020 TATİLİ KAÇ GÜN?
Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı hakkında resmi kaynaklardan henüz bir açıklama yapıldı. Detaylı bilgi geldikçe haberimize eklenecektir.
KURBAN BAYRAMI NEDİR?
Kurban Bayramı, Müslümanlar tarafından Hicri Takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan bir dini bayram. Zilhicce ayının onuncu, on birinci ve on ikinci günlerine 'Eyyâm-ı nahr' (Kesme günleri) ve bir önceki gün olan Zilhicce ayının dokuzuncu gününe Arife denir. Kurban Bayramı, aynı zamanda İslam âleminin her yıl Mekke'de hac farizasını ifa ettikleri vakittir.
İslam dini terimi olarak Kurban, Allah'a yaklaşmak ve Allah rızasına ermek niyetiyle kesilen, kurban edilen, hayvan demektir. Kur'an'da geçen İbrahim peygamber ve oğlu İsmail ile ilgili kıssadan yola çıkarak, kurban kavramı, çok daha genel bir adanmışlığı, Allah için bireyin her şeyini feda edebilecek olmasını, Allah'a teslimiyeti ve ona karşı şükür içinde olmayı ifade etmektedir. Kur'an 'da Hac Suresinde bu konuda bir ayet vardır
Kurban Bayramı, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan birçok ülkede dinî bayram olmasının yanı sıra resmî tatil ilan edilir. Ramazan Bayramı ile beraber İslam dinindeki en önemli iki bayramdan biridir.
KURBAN BAYRAMI NAMAZI NASIL KILINIR? KAÇ REKAT?
Kurban Bayramı namazı 2 rekattır. Kılınışı ise şu adımlardan oluşmaktadır:
Öncelikle bayram namazı için niyet edilir.
Sübhaneke okunur.
Sübhanekeden sonra eller 3 defa tekbir getirilerek kulaklara kaldırılır.
İlk 2 tekbirde yana bırakılır. 3. tekbirde eller göbek altında bağlanır.
İmam Fatiha ile beraber bir sure daha okur. Cemaat topluca rükuya eğilir.
Rüku ve secde yapıldıktan sonra 2. rekata hazırlanılır ve eller bağlanır.
2. rekatın başında imam Fatiha ve bir sure okur.
Sonrasında üç defa tekbir getirilerek iki el kaldırılır. 3. tekbirde eller yana bırakılır.
4. tekbirde eller kalkmaz ve rükuya eğilmek gerekir.
Sonrasında secde yapılır ve oturulur.
Oturma sırasında cemaat ve imam Ettehiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik ve Rabbena atina, Rabbenağfirli dualarını okur ve önce sağa selam verilir.
Sonra da sola selam verilir.
Namaz biter.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Koronavirüse yakalanan Türk kadın yurda getirildi
- Yanlış yere park edince...
- Ekmek almaya çıktı! Başına gelmeyen kalmadı
- Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan korona açıklaması
- Muğla'daki Tutkunlar çetesine büyük operasyon
- Manisa'da silahlı kavga! Yaralılar var
- Kahraman Mehmetçik bayramda görev başında
- Ziyarete gittikleri hasta virüslü çıkınca...
- Milli boksörün öldürdüğü Zeynep için üniversitesinden mesaj: “Bu sonuncu olsun…”
- Bir evi su bastı polisler yardıma koştu
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bayram namazı yerine hangi namaz kılınır? Duha (kuşluk) namazı vakti ne zaman, nasıl kılınır? Kaç rekat?
- Bayram namazı saati 2020: İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve il il Ramazan Bayramı namazı saatleri kaçta?
- Son dakika: Yarın camilerde bayram namazı kılınacak mı? Bayram namazı evde kılınır mı? Diyanet'ten açıklama!
- Bugün teravih var mı? Arefe günü teravih namazı kılınır mı? 2020 son teravih namazı ne zaman?
- Son dakika: THY tarih verdi! Uçuşlar ne zaman açılacak? İç hat ve yurt dışı uçak uçuşlar ne zaman başlayacak?
- Arefe günü yapılacak ibadetler neler? Arife günü hangi dualar okunur? Arefe günü çekilecek tesbihler ve zikirler
- Sıfır otomobil faizleri düştü! Şimdi al ertelemeli öde fırsatı! İşte marka marka Mayıs ayı otomobil kampanyaları
- İş arayanlar dikkat! Birçok kamu kurumuna personel alımı yapılacak! İşte 2020 personel alım ilanları
- Pandemi destek başvurusu sonuçları sorgulama! e-Devlet 1000 TL sosyal yardım başvuru nasıl yapılır?
- Arefe günü 1000 İhlas Suresi okumanın fazileti nedir? İhlas Suresi Arapça okunuşu Türkçe anlamı
- Marketler bugün kaça kadar açık? 23-24-25-26 Mayıs'ta ŞOK, BİM, Migros, A101 açık mı, kapalı mı?
- Arefe günü mesajları 2020: Resimli ve en güzel Ramazan Bayramı arife günü mesajları ve sözleri