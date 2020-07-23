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Kurban çadırının "Cevher'i" Görenler tekrar bakıyor fiyatı ise dudak uçuklatıyor

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Giriş: 23.07.2020 16:28
Güncelleme:23.07.2020 16:32
İstanbul Esenyturt'ta kurban pazarının 1 ton 350 kiloluk 'Cevher' ismindeki boğa alıcı ya da alıcılarını bekliyor. A Haber muhabiri Mehmet Karataş Esenyurt'taki kurban çadırını gezdi ve çadırın en büyük kurbanlığı 'Cevher' hakkında sahibinden bilgi aldı. Peki kurban çadırının en büyük boğasının fiyatı ne kadar? İşte yanıtı...

İstanbul Esenyturt'ta kurban pazarının 1 ton 350 kiloluk 'Cevher' ismindeki boğa alıcı ya da alıcılarını bekliyor. A Haber muhabiri Mehmet Karataş Esenyurt'taki kurban çadırını gezdi ve çadırın en büyük kurbanlığı 'Cevher' hakkında sahibinden bilgi aldı.

Peki kurban çadırının en büyük boğası 30 bin TL'ye alıcısını bekliyor.

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