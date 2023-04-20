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Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.04.2023 14:38
Yarın Ramazan Bayramının ilk günü. Bayramda yurt genelinde havanın durumu geliyor. Hemen belirtelim, 19 il için uyarı var. Detayları A Haber muhabiri Aydeniz Yenioğlu aktardı.
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