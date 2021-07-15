Kurban Bayramı'na sayılı günler kala otogarda denetim

İstanbul'da emniyet güçleri, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda otobüslere yönelik kontrol yaptı. Emniyet güçleri, denetim sonucunda otobüs şoförleri ile yolculara uyarılar yaptı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın çıkışında otobüsleri teker teker durdurup denetimlerini gerçekleştirdi.

SÜRÜCÜLERE VE YOLCULARA UYARI!

Otobüs şoförlerini trafik kurallarına uygun hareket etmeleri hususunda uyaran emniyet güçleri, yolculara da emniyet kemerlerini takmalarını söyledi. Otobüslerin lastikleri kontrol edilerek, yaz lastiği kullanıp kullanmadıklarına bakıldı.

DENETİMLERE DEVAM EDİLECEK

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda gerçekleştirilen denetimlerin bayram sonuna kadar devam edeceği öğrenildi.