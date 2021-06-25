25 Haziran 2021, Cuma
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Kuma olmak istemediği için öldürüldü! Emine Karakaş'ın vasiyeti ortaya çıktı
Diyarbakır'da 7 çocuk babası kuzeni Aslan Karakaş'ın ikinci eş teklifini reddettiği için silahlı saldırıya uğrayan 16 yaşındaki Emine hayatını kaybetti. Katil zanlısı ise hala aranıyor. 138 gün sonra yaşamını yitiren 16 yaşındaki Emine Karakaş'ın vasiyeti ortaya çıktı. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.