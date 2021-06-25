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Kuma olmak istemediği için öldürüldü! Emine Karakaş'ın vasiyeti ortaya çıktı

A Haber
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Giriş: 25.06.2021 10:47
Güncelleme:25.06.2021 10:57
Diyarbakır'da 7 çocuk babası kuzeni Aslan Karakaş'ın ikinci eş teklifini reddettiği için silahlı saldırıya uğrayan 16 yaşındaki Emine hayatını kaybetti. Katil zanlısı ise hala aranıyor. 138 gün sonra yaşamını yitiren 16 yaşındaki Emine Karakaş'ın vasiyeti ortaya çıktı. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.
Kuma olmak istemediği için öldürüldü! KUMA OLMAK İSTEMEDİĞİ İÇİN ÖLDÜRÜLDÜ!
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