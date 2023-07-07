Kum zambaklarını koparana 244 bin 315 lira ceza

Samsun'da yetişen kum zambaklarını koparmanını cezası 244 bin 315 lira. Kum zambakları neden koruma altında? Bu çiçeğin özelliği ne? Detayları A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan aktardı.

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