07 Temmuz 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kum zambaklarını koparana 244 bin 315 lira ceza

Kum zambaklarını koparana 244 bin 315 lira ceza

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.07.2023 15:40
Samsun'da yetişen kum zambaklarını koparmanını cezası 244 bin 315 lira. Kum zambakları neden koruma altında? Bu çiçeğin özelliği ne? Detayları A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Dolandırıcılardan e-Devlet hacklendi tuzağı!
Dolandırıcılardan e-Devlet hacklendi tuzağı!
Emekliye 2023 yeni zam tablosu oluştu!
Emekliye 2023 yeni zam tablosu oluştu!
Palu davasında yeni gelişme!
Palu davasında yeni gelişme!
Köpek balığı böyle kovaladı
Köpek balığı böyle kovaladı
Kaza sonrası can pazarı kamerada
Kaza sonrası can pazarı kamerada
Görünce kaçın! Ölüm saçıyor
Görünce kaçın! Ölüm saçıyor
Eşeğe ters binip yarıştılar
Eşeğe ters binip yarıştılar
Dikkat! Sakın koparmayın...
Dikkat! Sakın koparmayın...
Van Gölü’nün seviyesi 2 metreye düştü
Van Gölü’nün seviyesi 2 metreye düştü
Erdoğan cuma namazını İstanbul’da kıldı
Erdoğan cuma namazını İstanbul'da kıldı
İstanbul’da metrobüste kavga kamerada
İstanbul'da metrobüste kavga kamerada
Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?
Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?
Daha Fazla Video Göster