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Kuduz vakalarının karşı Şanlıurfa’da acil önlem planı

Kuduz vakalarının karşı Şanlıurfa'da acil önlem planı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 17.03.2025 16:21
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, il genelindeki sahipsiz sokak hayvanlarının mayıs sonuna kadar toplanarak bakımevlerine yerleştirilmesini hedeflediklerini söyledi. Vali Şıldak, valilikte yaptığı açıklamada, Şanlıurfa'nın kuduz vakalarının görüldüğü bir il olduğunu belirterek gerekli önlemlerin alınması için tüm belediyelere ihtar yazısı gönderildiğini ifade etti. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, kuduz vakalarının görülmesinin ardından kentteki sahipsiz sokak hayvanlarının mayıs sonuna kadar toplanarak bakımevlerine yerleştirilmesinin kararlaştırıldığını söyledi.
Kuduz vakalarının karşı Şanlıurfa’da acil önlem planı
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