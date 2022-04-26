Küçükçekmece'de oğulun babayı bıçaklayarak öldürdüğü dehşet anları kamerada

Küçükçekmece’de elektrik ustası Rüstem Dulkadir, iş yerine geldiği sırada oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Yaklaşık 10 bıçak darbesi alan elektrik ustası hayatını kaybederken, şüpheli oğlu ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Bıçaklanma anları güvenlik kamerasına yansırken, polisin şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.