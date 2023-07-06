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Küçükçekmece'de ev sahibi ile kiracı arasındaki zam kavgası kanlı bitti

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Giriş: 06.07.2023 12:28
Olay, saat 15.00 sıralarında Küçükçekmece ilçesi Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kiracı İbrahim Özkan ile ev sahibi arasında kira fiyatını artırma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmadan bir süre sonra ev sahibinin oğlu, yanındaki bir şahıs ile Özkan'ın marangoz dükkanının önüne geldi. İkili arasında kısa süreli tartışma yaşanırken ev sahibinin oğlu eline aldığı tabanca ile Özkan'a ateş etti. Omuz boşluğundan yaralanan İbrahim Özkan çevredeki vatandaşlar tarafından dükkana götürüldü. Şüpheli şahıs olay yerinden koşarak uzaklaştı. Saldırganı sokağa getiren kişi ise aracıyla kayıplara karıştı. İhbar üzerine polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Yaralı İbrahim Özkan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri sokakta çalışma yaparken polis ekiplerinin şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor.
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