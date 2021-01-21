Küçük Sefa'nın yürekleri ısıtan duası

Samsun'da zabıta personeli Ferdi Avcı, evlerinin karşısındaki binanın çatısında mahsur kalan kediyi kurtarmak için ağaca tırmandı. Babasının kediyi kurtarma anlarını evlerinin penceresinden izleyen 5 yaşındaki Sefa ise dua etmeye başladı. İşte küçük Sefa'nın iç ısıtan duası...

Samsun'da zabıta personeli Ferdi Avcı, evlerinin karşısındaki binanın çatısında mahsur kalan kediyi kurtarmak için ağaca tırmandı. Babasının kediyi kurtarma anlarını evlerinin penceresinden izleyen 5 yaşındaki Sefa ise dua etmeye başladı. İşte küçük Sefa'nın iç ısıtan duası: "Allah'ım, sen dünyadaki bütün kedileri ve insanları koru, amin."

Önce dua etti ardından sevinç gözyaşı döktü. Babasının kediyi kurtarmasını izleyen çocuğun duası yürekleri ısıttı.