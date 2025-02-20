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Küçük muhabir Yağmur büyük beğeni topladı! İlk röportaj ilk gerçek deneyim

Küçük muhabir Yağmur büyük beğeni topladı! İlk röportaj ilk gerçek deneyim

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.02.2025 11:25
Birçok meslekte olduğu gibi muhabir olmayı hayal eden hedefleyen küçüklerimiz de var. Onlardan biri 12 yaşındaki Yağmur. Evde ailesiyle otururken hayalini kurduğu mesleğin yani muhabirliğin provasını yaptı. Büyük beğeni topladı videosu. Bugün de bir profesyonelden ATV Haber'in deneyimli muhabiri Canan Marangöz Aydoğdu'dan ilk dersini aldı. İşte o buluşmadan kameraya yansıyanlar.
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Küçük muhabir Yağmur büyük beğeni topladı! İlk röportaj ilk gerçek deneyim
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