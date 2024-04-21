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Küçük çocuktan yağmur altında insanlık dersi

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 21.04.2024 12:22
Esenyurt'ta dün sağanak yağış sırasında yürek ısıtan görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı. Küçük bir çocuk, yanındaki sokak köpeğini yağmurdan ıslanmaması için tahta parçası ile korudu. Dakikalarca birlikte yürüyen ikilinin o anları ise bir vatandaşın cep telefonunu kamerasına yansıdı.
Küçük çocuktan yağmur altında insanlık dersi
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