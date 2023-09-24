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Küçük çocuk arkadaşı tarafından vurulmuştu! Aileden korkunç iddia: Katil başkası

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Giriş: 24.09.2023 10:27
Yalova'da 11 yaşındaki Kerem Karakaya, sınıf arkadaşı F.B. tarafından av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybetti. Yargılama sürerken acılı aile olayın 'cinayet' olduğunu iddia etti. Savcılık harekete geçti.
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