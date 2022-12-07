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Kuafördekiler neye uğradığını şaşırdı! Tavandan kuaförün ortasına düştü

İHA
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Giriş: 07.12.2022 15:51
Çin’in Henan eyaletinde bir kuaför salonunda çalışan kişi, havalandırmadaki sorunu anlamak için çıktığı havalandırma boşluğunda tavanın çökmesi sonucu salonun ortasına düştü.

Çin'in Henan eyaletine bağlı Xinyang şehrinde bir kuaför salonunun havalandırmasında arıza meydana geldi.

Sorunu anlamak için havalandırma boşluğuna çıkan Liu Soy isimli çalışan, tavanın çökmesiyle birlikte kuaför salonunun ortasına düştü. Soy, kazadan yara almadan kurtulurken, güvenlik kamerası görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından kısa sürede viral oldu.

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