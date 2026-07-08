NATO Zirvesi'nde Erdoğan-Macron görüşmesi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Başkan Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bir araya geldi.