NATO bildirisi: Türkiye'ye teşekkür ediyoruz
7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da düzenlenen tarihi öneme sahip 36. NATO Zirvesi ikinci gününde devam ediyor. Zirvenin ilk gününde ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Erdoğan olmasa NATO Zirvesi'ne gelmezdim." sözleri gündeme damga vurmuştu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen liderler buluşmasının ardından NATO Zirvesi Sonuç Bildirgesi yayımlandı. Bildirgede yer alan kararların detaylarını A Haber Muhabiri Mert Hacıalioğlu canlı yayında aktardı.