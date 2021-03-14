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Kreşte skandal görüntüler! Küçük çocukları darbedilen aile A Haber'e konuştu |Video

A Haber
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Giriş: 14.03.2021 20:01
Güncelleme:14.03.2021 20:01
Sakarya'da özel bir kreşte darp skandalı... A Haber ihbar hattına gelen görüntülerde 5 buçuk yaşındaki bir erkek çocuğun, öğretmeni tarafından darp edildiği anlara ait görüntülere sosyal medyadan tepki yağıyor. Kreşte şiddet gören çocuğun babası Tümay Uzun ise yaşananları canlı yayında anlattı ve kreş yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Geçtiğimiz hafta içerisinde Antalya'nın Alanya ilçesinde özel bir kreşte 2 yıl önce çocuklara şiddet uygulandığı görüntüler ortaya çıkmıştı ve görüntülere sosyal medyadan tepkiler ise çığ gibi büyümüştü.

Çocukların darp edilişini gülerek izledi ÇOCUKLARIN DARP EDİLİŞİNİ GÜLEREK İZLEDİ

Bu kez adres kreşteki skandalın adresi ise Sakarya!

Uzun ailesi iki çocuğunu verdikleri kreşte yaşananlar sonrası şoke oldu. 5 buçuk yaşında kreşteki öğretmeni tarafından darbedilen erken çocuğunun şiddete uğradığını ise yine aynı kreşte olan ablası deşifre etti.

KREŞTE ŞOKE EDEN OLAY!

Yaşanan skandalı A Haber'e anlatan çocukların babası Tümay Uzun, "Çocukları kreşten almaya gittiğimde oğlumun başının acıdığını söylemesi ve ağlaması üzerine ablasına sordum. Ablası 'öğretmenim itti' dedi. Şüphelenip kreşe döndüm ve güvenlik kamerası kayıtlarını istedim. Kayıtları izleyince gerçek ortaya çıktı. Görüntüler üzerine kreş müdürüne görevli öğretmeni şikayet ettim. Kreş müdürü öğretmenin görevine devam edeceğini ifade edip iki çocuğumun kreşle ilişiğini kesti. Gerekli yerlere şikayette bulundum. Hakkımızı arayacağız" dedi.

ŞİDDET ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

5 buçuk yaşındaki küçük çocuğun kreşteki görevli öğretmenin tarafından şiddete uğradığı o anların ise güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. İnsanlık dışı görüntülerde küçük çocuğun top havunda oynadığı esnada öğretmeni tarafından şiddete maruz kaldığı görülüyor.

Kreşteki şiddetin adresi bu kez Sakarya! KREŞTEKİ ŞİDDETİN ADRESİ BU KEZ SAKARYA!

Çocukları kreşte darbedilen aile A Haber'e konuştu
Çocukları kreşte darbedilen aile A Haber'e konuştu
Kreşteki şiddetin adresi bu kez Sakarya!
Kreşteki şiddetin adresi bu kez Sakarya!
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