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KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı! Adaylar sonuçlara "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ulaşabilecek

A Haber
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Giriş: 26.07.2023 16:06
KPSS, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Hatice Kübra Bal aktardı.
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KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı
KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı
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