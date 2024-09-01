KPSS ön lisans oturumu tamamlandı! Sonuçlar 20 Eylül'de açıklanacak

Tüm Türkiye’de kamu personel seçme sınavı ön lisans maratonu yaşandı. Ölçme, seçme ve yerleştirme merkezince yapılan KPSS ön lisans oturumu sona erdi. Sınav sonuçları ise 20 Eylül’de açıklanacak.

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