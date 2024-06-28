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Kozmetik rezaleti! Mağaza değil boks ringi: Saç baş kavga ettiler

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.06.2024 19:07
Güncelleme:28.06.2024 19:14
Önceki aylarda ünlü bir kozmetik mağazasının indirimini duyan koşmuş ve mağazalarda uzun kuyruklar oluşmuştu. Kavgaların yaşandığı kozmetik mağaza yine aynı indirimi yaptı ve manzara yine değişmedi. İndirimi duyan mağazalara akın etti ve ürünleri almak isteyenler arasında kavgalar yaşandı. Bok ringine dönüşen mağazada kadınlar saç baş yolarak kavgaya tutuştu.
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