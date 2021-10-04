Köyün ortasındaki 2 bin yıllık lahdini rahatsız edenleri lanetledi

M.Ö. 3 bin yılından itibaren yaşamın sürdüğü Kocaeli'de, Şemsettin isimli köyün meydanında tarihten izler taşıyan 2 bin yıllık lahit bulunuyor. Bozulmayan yapısı ve küçük odasıyla asırlara meydan okuyan lahdin kitabesinde ise anlamı dikkat çeken Grekçe yazılar yer alıyor.

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Kocaeli'nin Körfez ilçesine bağlı Şemsettin Köyünün meydanında bulunan lahit, asırlara rağmen bozulmayan yapısıyla dikkatleri üzerine topluyor. Roma döneminde inşa edildiği ve 2 bin yıllık olduğu bilinen lahidin, Nikomedia (İzmit) döneminde yaşayan "Oktabia" isimli kadın için yaptırıldığı rivayet ediliyor. 2009 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışma ile tescillenen, yüksek platform üzerine kurulu Roma lahdinin üzerinde de Grekçe yazılan kitabe yer alıyor. Şimdilerde çocukların oyun alanı haline gelen lahdin kitabesinde, "Ben Romalı kadın Oktabia. Nicomedia (Antik İzmit) ve çevresinde mutlu bir hayat sürdüm. İyi evlilikler yaptım, güzel çocuklar doğurdum. Her kim ki benim bu lahdimi açar, bedenimi rahatsız eder ve ziynetlerimi çalarsa, en yakın Roma lejyonuna 40 bin gümüş sikke ödeyecektir ve tanrıların bütün laneti de sonsuza kadar onun olsun. Ve siz hayatta olanlar iyi yaşayın, güzel yaşayın, sizlere selam olsun" ifadeleri yer alıyor.