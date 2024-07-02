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Köyün ortasında dans eden yılanlar kameraya yansıdı

İHA
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Giriş: 02.07.2024 16:33
Hakkari’nin Derecik ilçesinde yol ortasında yılanların çiftleşme dansı, vatandaş tarafından cep telefonu kamerayla kaydedildi.
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Köyün ortasında dans eden yılanlar kameraya yansıdı
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