07 Aralık 2022, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Köy Yaşam Merkezleri kaç bölümden oluşacak? Merkezlerde hangi etkinlikler yapılacak?
Milli Eğitim Bakanlığı'nca desteklenen Köy Yaşam Merkezleri'nden biri de Tokat'ta açılıyor. Bölgede 1,5 milyonluk yatırım yapıldı. Peki Köy Yaşam Merkezleri kaç bölümden oluşacak? Merkezlerde hangi etkinlikler yapılacak? Gelişmeleri A Haber muhabiri Murat Onur’un konuğu olan Tokat Milli Eğitim Müdürü Ahmet Özdemir aktardı.