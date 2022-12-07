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Köy Yaşam Merkezleri kaç bölümden oluşacak? Merkezlerde hangi etkinlikler yapılacak?

A Haber
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Giriş: 07.12.2022 08:51
Milli Eğitim Bakanlığı'nca desteklenen Köy Yaşam Merkezleri'nden biri de Tokat'ta açılıyor. Bölgede 1,5 milyonluk yatırım yapıldı. Peki Köy Yaşam Merkezleri kaç bölümden oluşacak? Merkezlerde hangi etkinlikler yapılacak? Gelişmeleri A Haber muhabiri Murat Onur’un konuğu olan Tokat Milli Eğitim Müdürü Ahmet Özdemir aktardı.
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