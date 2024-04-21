Köy ve şehir arasındaki farklar neler? Şehre Yakın ekibi Ortaören Köyü’ne konuk oldu

Şehre Yakın ekibi bu hafta Tokat'ın Ortaören Köyü'ne konuk oldu ve köy hayatına yakından tanıklık etti. Peki köyde yaşam nasıl? Bu sorunun yanıtını sizler için araştırdık...

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