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Köy ve şehir arasındaki farklar neler? Şehre Yakın ekibi Ortaören Köyü’ne konuk oldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.04.2024 14:19
Şehre Yakın ekibi bu hafta Tokat'ın Ortaören Köyü'ne konuk oldu ve köy hayatına yakından tanıklık etti. Peki köyde yaşam nasıl? Bu sorunun yanıtını sizler için araştırdık...
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