27 Eylül 2024, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Köy köy gezip çocuklara waffle yapıyor!
Atilla Karaca 28 yaşında pırıl pırıl bir genç. 3 yıl önce Ankara'dan Van'a taşındı ve çocukluk dönemi zor şartlar altında geçtiği için duyarlılığı yüksek. Köy çocuklarını ilk kez 'waffle' tatlısı ile tanıştırdı. Karaca okul okul dolaştı ve elleriyle hazırladığı tatlıyı minik öğrencilere tattırarak onların yüzünü güldürdü.