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Köy köy gezip çocuklara waffle yapıyor!

Köy köy gezip çocuklara waffle yapıyor!

Mehmet Karataş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.09.2024 16:11
Atilla Karaca 28 yaşında pırıl pırıl bir genç. 3 yıl önce Ankara'dan Van'a taşındı ve çocukluk dönemi zor şartlar altında geçtiği için duyarlılığı yüksek. Köy çocuklarını ilk kez 'waffle' tatlısı ile tanıştırdı. Karaca okul okul dolaştı ve elleriyle hazırladığı tatlıyı minik öğrencilere tattırarak onların yüzünü güldürdü.
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