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Köy evleri ne zaman tamamlanacak? Malatya Akçadağ'da 100 köy evi teslim edilecek

A Haber
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Giriş: 08.12.2023 16:05
Malatya Akçadağ'daki köy evlerinde son durum ne? A Haber muhabiri Barış Türel, Malatya Doğanşehir'den detayları aktardı.
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