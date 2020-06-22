Kovid-19'a karşı yerli ve milli çözüm: Kovidur |Video

Dünyayı tehdit eden koronavirüsle mücadelede Türk firmaları ön saflarda yer alıyor. Dünyada ilk defa üretilen tam yüz maskesi kullanımıyla kolaylık sağladığı gibi uzun süre hiç temas edilmeden takılabiliyor. İşte 'kovidur' adı verilen o maskenin özellikleri...

Koronavirüse dur diyen kovidur maske üretildi.

Koronavirüsle mücadelede yerli firmalar sınır tanımıyor.

Dünyada ilk kez yüzün tamamını kaplayan ve 'kovidur' adı verilen yüz koruma maskesi üretti.

Yüzde yüz yerli ve milli malzemeden yapılan ve tamamı Türkiye'de üretilen maskenin en büyük özelliği uzun süre takılabilmesi kolay temizlenebilen malzemeden üretilen maske antibakteriyel özelliği ile de güvenli kullanım sağlıyor.