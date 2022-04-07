Kovid-19 servisleri kapanıyor mu?

Türkiye genelinde vakalar azalıyor. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi en büyük salgın merkezlerinden biriydi. Yoğun bakım servisinde bu hafta itibarıyla sadece bir covid hastası kaldı. Pandeminin başından bu yana yoğun bakımlardaki hasta sayıları neredeyse en düşük noktasına ulaştı. Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, konu ile ilgili A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Kayıpmaz, "Pandemi hızını yitirmiş durumda" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN