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Kovid-19 servisleri kapanıyor mu?

A Haber
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Giriş: 07.04.2022 10:38
Türkiye genelinde vakalar azalıyor. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi en büyük salgın merkezlerinden biriydi. Yoğun bakım servisinde bu hafta itibarıyla sadece bir covid hastası kaldı. Pandeminin başından bu yana yoğun bakımlardaki hasta sayıları neredeyse en düşük noktasına ulaştı. Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, konu ile ilgili A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Kayıpmaz, "Pandemi hızını yitirmiş durumda" dedi.
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Kovid-19 servisleri kapanıyor mu?
Kovid-19 servisleri kapanıyor mu?
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