16 Ağustos 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Körpüde polisin ‘dur’ ihtarına uymayan kamyonet trafiği birbirine kattı

Körpüde polisin ‘dur’ ihtarına uymayan kamyonet trafiği birbirine kattı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.08.2021 12:58
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde (FSM) makas atarak seyir ettiği öne sürülen kamyonet sürücüsü, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Takibe başlayan polisten kurtulmak için TEM Otoyolu'nda ters istikamette ilerleyen kamyonet öteki sürücüleri korkuturken trafiği birbirine kattı.

Trafik polisleri, geçen gün saat 14.00 sularında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde makas atarak ilerlediği öne sürülen kamyonet şoförünü durdurmak istedi. Polisin uyarısını dikkate almayan şoför, yoluna hızla devam etti. Motosikletli trafik polisleri aracın peşine düştü. Ekipler daha sonra kamyonetin önüne geçerek yolunu kesmek istedi.

SÜRÜCÜLERE KORKU DOLU ANLAR YAŞATTI

Polisten kaçmak isteyen kamyonet şoförü, Beykoz TEM Otoyolu'nda ters yöne girerek yaklaşık 600 metre ilerledikten sonra Kavacık Sapağı'ndan içeri girdi. Trafikte bulunan diğer araç sürücüleri korku dolu anlar yaşadı. Trafiktekiler korna çalarak duruma tepki gösterdi. Ekipler kamyoneti bir süre kovaladıktan sonra araç gözden kayboldu.

OPERASYON BAŞLATILDI

O anlar sürücüler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Kamyonetin plakasını tespit eden polis ekipleri sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Sürücüye 'dur ihtarına uymamak', 'ters şeritte ilerlemek', 'makas atmak' ve 'tehlikeli şerit değiştirmek'ten cezai işlem uygulanacağı öğrenildi.

"TERS İSTİKAMETTE ÜZERİMİZE DOĞRU GELMEYE BAŞLADI"

O anlara şahit olan bir sürücü, "Biz Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde giderken araçla polisin tartıştığını gördük. Bir süre tartıştılar ve polis kenara çekmesini söyledi. Ama araç kenara çekmedi. Biraz daha ilerledikten sonra polis motorlu olduğu için ileri gidip yolu kapattı. Bunlar da fark edince ters istikamette üzerimize doğru gelmeye başladı. Bayağı bir korkutucuydu." dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kız isteme kanlı bitti
Kız isteme kanlı bitti
Afganistan’da neler oluyor?
Afganistan’da neler oluyor?
Sel felaketinde can kaybı 70
Sel felaketinde can kaybı 70
Beklenen Marmara depremiyle ilgili korkutan uyarı!
Beklenen Marmara depremiyle ilgili korkutan uyarı!
Bağcılar’da aile faciası! Sokak ortasında amcasını öldürdü
Bağcılar’da aile faciası! Sokak ortasında amcasını öldürdü
Kredi çekip bu işe girdi! Ayda 100 bin TL kazanıyor
Kredi çekip bu işe girdi! Ayda 100 bin TL kazanıyor
Türkiye bu görüntüleri konuştu!
Türkiye bu görüntüleri konuştu!
Ters yönde giden kamyonet dehşet saçtı
Ters yönde giden kamyonet dehşet saçtı
Selin vurduğu Sinop’ta yaralar sarılıyor
Selin vurduğu Sinop’ta yaralar sarılıyor
Kastamonu’da can kaybı 70’e yükseldi
Kastamonu’da can kaybı 70’e yükseldi
40 yıllık otomobilin parçaları halen daha fabrikadan çıktığı gibi
40 yıllık otomobilin parçaları halen daha fabrikadan çıktığı gibi
Hacet namazı nasıl kılınır?
Hacet namazı nasıl kılınır?
Daha Fazla Video Göster