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Koronavirüsün bilinmeyen semptomları ortaya çıktı! Saç dökülmesi, işitme kaybı...

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Giriş: 13.04.2022 12:07
Omicron varyantının baskın hale gelmesiyle birlikte vaka sayılarındaki düşüş, salgının sonuna gelindiği yönündeki umutları yeşertti. Ancak yapılan yeni bir araştırma, koronavirüsün uzun vadede çok ilginç yan etkileri olduğunu ortaya çıkardı.
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