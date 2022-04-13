13 Nisan 2022, Çarşamba
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Koronavirüsün bilinmeyen semptomları ortaya çıktı! Saç dökülmesi, işitme kaybı...
Omicron varyantının baskın hale gelmesiyle birlikte vaka sayılarındaki düşüş, salgının sonuna gelindiği yönündeki umutları yeşertti. Ancak yapılan yeni bir araştırma, koronavirüsün uzun vadede çok ilginç yan etkileri olduğunu ortaya çıkardı.