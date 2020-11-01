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Koronavirüsten ölmesine rağmen binlerce kişi öperek uğurladı

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Giriş: 01.11.2020 10:19
Güncelleme:01.11.2020 10:47
Hastaneye kaldırılmadan önce sürekli ayinler düzenlediği ve koronavirüs tedbirlerini ciddiye almayan Başpiskopos koronavirüsten hayatını kaybetti. Düzenlenen ayine binlerce kişi katılarak koronadan ölen kişiyi tek tek öperek uğurladılar.

Hastaneye kaldırılmadan önce sürekli ayinler düzenlediği ve koronavirüs tedbirlerini ciddiye almayan Başpiskopos koronavirüsten hayatını kaybetti. Düzenlenen ayine binlerce kişi katılarak koronadan ölen kişiyi tek tek öperek uğurladılar.

Sosyal mesafeyi ciddiye almıyordu! Koronavirüsten ölmesine rağmen binlerce kişi öperek uğurladı SOSYAL MESAFEYİ CİDDİYE ALMIYORDU! KORONAVİRÜSTEN ÖLMESİNE RAĞMEN BİNLERCE KİŞİ ÖPEREK UĞURLADI

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