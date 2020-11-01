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Koronavirüsten ölmesine rağmen binlerce kişi öperek uğurladı
Hastaneye kaldırılmadan önce sürekli ayinler düzenlediği ve koronavirüs tedbirlerini ciddiye almayan Başpiskopos koronavirüsten hayatını kaybetti. Düzenlenen ayine binlerce kişi katılarak koronadan ölen kişiyi tek tek öperek uğurladılar.
Hastaneye kaldırılmadan önce sürekli ayinler düzenlediği ve koronavirüs tedbirlerini ciddiye almayan Başpiskopos koronavirüsten hayatını kaybetti. Düzenlenen ayine binlerce kişi katılarak koronadan ölen kişiyi tek tek öperek uğurladılar.