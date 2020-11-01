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01 Kasım 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Sosyal mesafeyi ciddiye almıyordu! Koronavirüsten ölmesine rağmen binlerce kişi öperek uğurladı Sosyal mesafeyi ciddiye almıyordu! Koronavirüsten ölmesine rağmen binlerce kişi öperek uğurladı
Hastaneye kaldırılmadan önce sürekli ayinler düzenlediği ve koronavirüs tedbirlerini ciddiye almayan Başpiskopos koronavirüsten hayatını kaybetti. Düzenlenen ayine binlerce kişi katılarak koronadan ölen kişiyi tek tek öperek uğurladılar.
Giriş Tarihi: 01.11.2020 10:44 Güncelleme Tarihi: 01.11.2020 10:48
Karadağ Sırp Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Amfilohije 82 yaşında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Amfilohije'nin kornavirüs testi pozitif çıkmasının ardından 5 Ekim tarihinde Podgoriça'daki Cetinye hastanesine kaldırıldığı belirtildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR SOSYAL MESAFEYİ CİDDİYE ALMIYORDU
Hastaneye kaldırılmadan önce sürekli ayinler düzenlediği ve koronavirüs tedbirlerini ciddiye almadığı belirtilen Başpiskoposun, sürekli kalabalık ortamlarda yer aldığı ifade edildi. Ülkede halka açık toplantıların yasaklanmasına rağmen, sürekli binlerce kişinin katılımıyla ayinler düzenleyen Başpiskopos birçok defa polisin müdahalesiyle karşı karşıya geldi.
SALGINDAN ÖLMESİNE RAĞMEN NAAŞI ÖPTÜLER
Cetinye'de hayatını kaybeden Başpiskoposun ölümünün ardından Karadağ'daki Sırp Kilisesi'nde düzenlenen ayine yine binlerce kişi katılarak cenazesini öptü. Kuyrukların oluştuğu cenaze töreninde koronavirüs nedeniyle herhangi bir tedbirin alınmaması dikkat çekti.
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